Nieuwe peiling voorspelt fotofinish tussen GroenLinks en D66

Het wordt nek-aan-nek tussen GroenLinks en D66, blijkt uit de jongste peiling van Maurice de Hond en de website Peil.nl. Beide partijen staan virtueel op 9 zetels, zo meldt het Parool.

Met zo'n uitslag zou D66 meer dan eenderde slagkracht inleveren. GroenLinks - nu op 6 zetels - groeit juist eenderde. PvdA zakt van 10 naar 5 zetels, VVD van 6 naar 4. Net als in de landelijke politiek, is ook in Amsterdam een versplintering gaande die de gemakkelijke vorming van een College mogelijk in de weg staat.

Nieuwe geluiden laten zich het luidst vertolken door Forum voor Democratie en DENK. In deze peiling onder 1000 Amsterdammers, komt de partij van Nanninga uit op 4 zetels, DENK met 3 zetels.

Ook voor het geluid van Sylvana Simons lijkt ruimte in de Raad. Haar partij, Bij1, staat op 1 zetel, net als ChristenUnie. Een saillant detail is dat de Partij van de Ouderen, sinds 2014 met één zetel in de Raad, dit jaar mogelijk worden afgetroefd. In deze peiling zou de ouderenstem dit jaar naar lokale nieuwkomer 50Plus gaan.