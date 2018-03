Carice van Houten is definitief De Pijp uit

Carice van Houten is erin geslaagd haar riante optrekje in De Pijp te verkopen. Ze had haar huis in oktober te koop gezet voor een prijs van 1,5 miljoen euro. De koper zou er rond de vraagprijs voor hebben betaald.

De Game of Thrones-ster kocht het dubbele benedenhuis in 2008 voor een prijs van 1,3 miljoen euro en sloot er een hypotheek van 1,5 miljoen euro op af, weet BekendeBuren. De woning van 199 vierkante meter heeft drie slaapkamers en twee badkamers. Ook zit er een dakterras bij.

Carice kocht vorig jaar november een dubbel bovenhuis in Oud Zuid voor 1,6 miljoen euro.