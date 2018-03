Jay-Z en Beyoncé samen in Arena

Zangduo en liefdeskoppel Beyoncé en Jay-Z komt deze zomer naar Amsterdam. De twee verlengen hun On The Run-tour uit 2014.

De twee zijn op 19 juni te zien in de Arena, meldt Mojo Concerts. De kaarten voor het concert gaan op 16 maart in de verkoop via een speciale 'MOJO Presale'. Prijzen variëren van 25 tot 150 euro.

De tournee start in Cardiff en gaat vervolgens langs verschillende Europese en Amerikaanse steden. In 2014 waren Queen-Bey en haar lover ook al samen te zien in Amsterdam.

Beyoncé stond twee jaar geleden ook al in Arena. De kaarten voor dat concert waren binnen twintig minuten uitverkocht.