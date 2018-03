Auto botst op Snappcar voor stoplicht in Noord

Een bestuurster is voor het stoplicht bij de Verlengde Stellingweg in Noord tegen een andere auto aangebotst. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

De politie vermoedt dat de vrouw onwel is geworden of zoekende was naar de juiste route. Daardoor is ze tegen de auto voor haar gebotst, die stilstond voor het rode licht. De man, die in een deelauto van het merk Snappcar reed, is niet gewond geraakt.

Door het ongeluk zijn twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Het gaat om de stroken in de richting van Zaandam en in de richting van de oprit naar de rijbaan. Deze worden weer opengesteld zodra de weg is vrijgemaakt.