Vrouw 'opzettelijk' geramd in file op A10: 'Glas zat in m'n onderbroek'

Het was even schrikken voor de Zaanse Belinda Schneider gisteren. Toen ze terugkwam van een speelgoedwinkel in Amsterdam en in de file aansloot voor de Zeeburgertunnel, kreeg ze te maken met een verkeershufter die haar opzettelijk ramde.

Tegen NH Nieuws vertelt ze dat het erg druk was omdat er voor de tunnel een rijstrook was afgesloten. De bestuurder van een metallicblauwe Seat Leon probeerde volgens Belinda voor te dringen. Veel bestuurders lieten hem er vervolgens niet meer tussen om te ritsen, dus ook Belinda niet.

'Ik zette mijn auto ervoor, hij toeterde, ik toeterde, en op een gegeven moment voelde ik een klap.' De bestuurder had haar auto geramd. Nadat hij haar nog een keer van achteren aanreed, besloot Belinda om meer afstand te houden. Maar de andere bestuurder had daar geen boodschap aan.

Glas in onderbroek

Hij kwam weer naast haar rijden en ramde haar auto van de zijkant. 'Het hele raam vloog eruit', zegt ze. 'Terwijl mijn kleindochter op de achterbank zat. Ik was verbouwereerd. Alsof ik in een botsautootje zat. Ik had zelfs glas in m'n onderbroek.'

Wonder boven wonder zijn Belinda en haar kleindochter niet gewond geraakt, Belinda heeft wel 'overal pijn'. In alle chaos heeft ze het kenteken van de andere auto niet kunnen onthouden, ook de automobilisten om haar heen niet. Ze gaat woensdag aangifte doen bij de politie.