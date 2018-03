Kiesmannen bezoeken Zuidoost om jongeren naar stembus te lokken

Wat als je niet weet wat je moet gaan stemmen, of eraan denkt om helemaal niet naar de stembus te gaan? Dan komen de Kiesmannen in actie. Ze waren vandaag in Zuidoost om jonge kiezers te overtuigen om toch vooral te gaan stemmen.

Geen 'saaie debatten' of een lezing. De Kiesmannen willen vooral een show neerzetten, om 'jongeren anderhalf uur te enthousiasmeren voor de politiek', vertelt Kiesman Jochem Jordaan.

Zo'n 300 leerlingen van het ROC mochten vanmiddag bij de show aanwezig zijn in het Bijlmertheater. 'We hebben muziek, spoken word en een beetje theater om de vaart erin te houden', vertelt collega Floris Rijssenbeek.

'Tegelijkertijd willen we laten weten waar die politiek nou over gaat en waarom het belangrijk is om je stem te laten horen.' In Zuidoost zou dat zeker nodig zijn, want daar is de opkomst bij de verkiezingen traditioneel erg laag.

Witte mannen in de politiek

Organisator Lesny Heikerk, die zelf uit Zuidoost komt, benadrukt dat het juist belangrijk is dat de leerlingen uit Zuidoost ook gaan stemmen. 'Ik zie mezelf niet in de politiek. Politiek bestaat vooral uit witte mannen en ik kan mij daarmee niet identificeren.' Dit kan volgens haar alleen veranderen door te kiezen voor 'mensen die op jou lijken'.

Om de verkiezingen dichterbij de leerlingen te brengen, besteden de mannen vooral aandacht aan thema's die spelen in Zuidoost. Dat zouden onderwerpen als werk, identiteit en wonen zijn. 'Vooral over de identiteit van de stad had iedereen wel een bepaalde mening', stelt Floris.

En het concept van de Kiesmannen lijkt te werken. Na de show reageren de leerlingen positief. 'Het was echt interessant. Goed dat ze het deden', zo zegt één van hen. 'Daar kunnen wij jongeren wel wat mee', beaamt een andere student.