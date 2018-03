Kale en Kokkie in de Skybox: 'Waar je ook zit, het voetbal is toch kut'

Kale en Kokkie mochten gisteren onder het genot van een broodje kroket plaatsnemen in de Skybox, om de wedstrijd Ajax-Heerenveen te bekijken. 'Het maakt geen reet uit waar je zit, het voetbal is even kut.'

Het tempo van de wedstrijd zakte in de eerste helft nogal in, waardoor Kale maar moeilijk geboeid wist te blijven. 'Ik ga pissen, dat kan ik op mijn gemak doen.'

Gelukkig lonkt de rust, waarin diverse artiesten hun best gaan doen om de Ajacieden op te vrolijken met hun optredens. En zij niet alleen: 'Ik heb gehoord dat jij weer gaat zingen in de rust', zegt Kokkie tegen Kale.

Mopperen

Ondertussen heeft Kale nog wel wat te mopperen over Ten Hag. 'Hij creeërt helemaal niks: Neris is onzichtbaar, Huntelaar krijgt geen bal.' Toch breekt dan het moment aan: 1-0. 'Nu hoor ik je niet meer hè.'

Maar dat duurt niet erg lang. Martin Odegaard zorgt met een knap schot voor 1-1. De rust is daarna dan ook wel welkom. Kale komt daarin netjes zijn belofte na: hij weet alle klassiekers mee te zingen.

Uiteindelijk wordt het toch nog 4-1, al zijn de mannen niet erg tevreden. 'De uitslag verbloemt een boel', is hun conclusie. Desalniettemin wordt er gewoon gefeest in de Skybox. 'Er is een hele snackbar uitgerukt, hiero.'