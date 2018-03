Bijna 40 procent van kandidaat-raadsleden is vrouw

Bijna 40 procent van de kandidaat-raadsleden in Amsterdam is vrouw. Daarmee is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten iets eerlijker dan de huidige verhouding in de gemeenteraad.

Dat meldt de NOS. Van de 45 raadsleden die er op dit moment zitten, zijn er 29 man en 16 vrouw. Dat komt neer op een verhouding van 65 versus 35 procent.

Eerlijke verhouding

Dat van de kandidaat-raadsleden 39,5 procent vrouw is, betekent wellicht dat de verhouding na de komende verkiezingen nog iets eerlijker zal zijn. Al is natuurlijk niet te zeggen hoe hoog de vrouwen op de lijst staan en hoeveel van hen uiteindelijk in de raad zullen komen.

Er is maar één gemeente in Nederland waar er net zo veel vrouwelijke kandidaten als mannelijke zijn: Heemsteede. Andere gemeenten die het goed doen zijn Ouder-Amstel, Doesburg, Utrechtse Heuvelrug en Blaricum. Die zitten allemaal tussen de 40 en 50 procent.

Biblebelt

Gemeenten die het juist behoorlijk slecht doen, liggen in de biblebelt, zoals Urk, Renswoude, Alblasserdam, Staphorst, Woudenberg en Oldebroek. Daar zijn maar 15 tot 16 procent van de kandidaat-raadsleden vrouw. Het Brabantse dorp Haaren doet het het allerslechtst: van de 73 kandidaten zijn er maar 10 vrouw, slechts 14 procent.