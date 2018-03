Dief verkoopt crossmotor via Marktplaats aan eigenaar

Een man deed vorige week aangifte van de diefstal van zijn 'geliefde crossmotor'. Vandaag bleek dat het voertuig gewoon op Marktplaats staat, zo laat de politie weten.

Het slachtoffer besloot om het heft in eigen handen te nemen en zelf op Marktplaats te gaan zoeken naar zijn crossmotor. Tussen de advertenties ontdekte hij al snel zijn eigen exemplaar. Vervolgens nam hij contact opgenomen met de verkoper, die beweerde in Rotterdam te wonen.

Ook stelde hij de politie op de hoogte. Na wat speurwerk kwamen agenten erachter dat de vermoedelijke dief niet woonachtig is in Rotterdam, maar in de Baarsjes. In de tuin van de verkoper troffen ze de gestolen crossmotor aan.

Deze bleek na onderzoek inderdaad van het slachtoffer te zijn. De verkoper is daarom opgepakt en zal worden verhoord. 'Het loont om het internet af te speuren naar je gestolen goederen', luidt de conclusie van de politie.