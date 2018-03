Drie woningen gesloten na drugsvondst

Maar liefst drie woningen zijn vandaag gesloten op grond van de Opiumwet. Er werd onder meer een hennepkwekerij ontdekt en agenten vonden meerdere bolletjes cocaïne.

Het gaat om woningen aan het Kantershof, aan de Bijlmerdreef en het Leerdamhof in Zuidoost. De woningen worden per direct voor drie maanden gesloten, omdat er drugs werden aangetroffen.

573 bolletjes van 6,8 kilo cocaïne en heroïne werden er in de woning aan het Kantershof gevonden. Daarnaast trof de politie een behoorlijke hoeveelheid cash geld aan, in totaal van 3.515 euro. Opvallend was bovendien dat er diverse telefoons en identiteitspapieren in het huis lagen van personen die daar niet aanwezig waren en er ook niet staan ingeschreven.

Vuurwapen

Ook in de woning aan het Leerdamhof werden hardrugs gevonden. Het zou gaan om cocaïne, amfetamine en MDMA met een gezamenlijk gewicht van 8,46 kilo. Bovendien lagen er verdachte voorwerpen in de woning, waaronder een vuurwapen.

Bij de Bijlmerdreef ontdekte de politie een hennepkwekerij, met 410 planten en 20 assimilatielampen. De energie voor de kwekerij werd daar illegaal afgetapt.