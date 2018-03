Gemeente onderzoekt: Amsterdammers 'enthousiast' over nieuwe brievenbusstickers

Zo'n 84 procent van de Amsterdammers zou enthousiast zijn over het nieuwe systeem met de brievenbusstickers, dat sinds begin dat jaar geldt. Dat blijkt uit onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S).

Sinds 1 januari mogen folderbezorgers alleen reclamedrukwerk door de brievenbus gooien als de bewoner een ja/ja-sticker heeft opgeplakt. De maatregel is ingevoerd om papierverspilling tegen te gaan.

Het OI&S heeft twee maanden na de invoering een panel Amsterdammers onder meer gevraagd of ze goed op de hoogte zijn van de veranderingen. 93 procent van de ondervraagden geeft aan te weten dat de maatregel is ingevoerd.

Alsnog folders in de brievenbus

Van de Amsterdamse huishoudens die in het oude systeem geen sticker hadden, geeft de helft aan te kiezen voor een ja/ja-sticker. De andere helft wenst geen folders te ontvangen. Toch vinden sommige mensen alsnog reclamedrukwerk in hun brievenbus.

Degene die daar verantwoordelijk voor is, krijgt van de gemeente een waarschuwingsbrief. De tweede keer volgt een boete van 500 euro. Tot nog toe heeft de gemeente 400 meldingen van foutief bezorgd reclamedrukwerk ontvangen.

Daarnaast zijn er meldingen binnengekomen van ongevraagd geplakte ja/ja-stickers op de brievenbus. De gemeente geeft aan hier nog onderzoek naar te gaan doen. Wie dit ook heeft ervaren, kan er melding van maken.