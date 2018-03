Waldy Hoort Stemmen in Bijlmer Centrum: 'Er moet woonruimte komen voor jongeren'

In het programma Waldy Hoort Stemmen peilt presentator Waldy van Geenen in verschillende buurten wat de mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is dat in Bijlmer-Centrum.

Met een opkomst van 53% had de buurt Bijlmer-Centrum in Zuidoost vorig jaar de laagste opkomst van alle buurten in Amsterdam. Bijna de helft van de mensen stemt niet, wil niet stemmen, of weet niet eens dat er verkiezingen zijn.

Sylvana Simons

Het merendeel van andere helft, die wel de weg naar de stembus wist te vinden, koos toen voor Artikel1. Bijna 16% stemde hier op de partij van Sylvana Simons, die met BIJ1 dit jaar weer meedoet.

De partij werd vorig jaar op de voet gevolgd door de PvdA en GroenLinks met 13,5% van de stemmen. Gaat Simons onder andere in de Bijlmer de kiesdrempel over om plaats te nemen in de gemeenteraad?

Even inlezen

De gepensioneerde docent Berry Vrede (75) twijfelt nog over zijn stem. Voorheen stemde hij altijd op de PvdA, maar er zijn nu zoveel nieuwe partijen dat hij zich eerst weer even wil inlezen.

'Al die partijen bestonden vroeger niet, dus ik ga opnieuw een keuze maken.' De PvdA sluit hij niet uit. Maar op BIJ1 gaat hij waarschijnlijk niet stemmen: 'Ik wil niet op iemand stemmen vanwege zijn etnische achtergrond, het gaat mij echt om de inhoud.' Welke inhoud hij dan belangrijk vindt? 'Er moet woonruimte komen voor jongeren en de buurt moet veilig blijven.'

Tante van Don Ceder

Ook de 58-jarige bejaardenverzorger A. Ceder (ja, de tante van ChristenUnie-lijsttrekker Don Ceder), weet nog niet wat ze gaat stemmen. Ze twijfelt tussen CU, BIJ1 en 50Plus. 'Ik kijk wel', zegt ze. Ze vindt niet dat ze naar haar neefje verplicht is om op hem te stemmen, waar weet ook niet zeker op welke partij ze dan moet stemmen. 'Ik twijfel tussen Sylvana en Don.'