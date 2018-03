Overvalpoging met vuurwapen bij Universal Nails in Oosterparkbuurt

Bij nagelstudio Universal Nails aan de Linnaeusstraat in Oost is een poging gedaan om een overval te plegen. Daarbij is de eigenaar op zijn hoofd geslagen met een vuurwapen. Hij is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De eigenaar heeft een flinke klap gekregen. In de zaak, die tegenover het politiebureau zit, ligt nog bloed. De drie daders zijn er snel vandoor gegaan op een scooter.

'Opvallend lang'

De politie is een zoektocht naar hen gestart. Volgens een Burgernetmelding zijn de drie overvallers richting de Middenweg gereden. Ze zouden opvallend lang zijn, een lichtkleurige helm dragen en op een zwarte scooter rijden.

De politie verzoekt mensen om niet zelf actie te ondernemen als ze de verdachten zien. Tips kunnen telefonisch worden doorgegeven via het nummer 0800-6070 of anoniem worden vermeld via 0800-7000.

AMSTERDAM: Helaas heeft de politie nog geen vd's kunnen aanhouden, politie heeft zaak in onderzoek. Fijne Avond https://t.co/q4azxajycl — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) March 12, 2018