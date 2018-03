Auto total loss door brand in Geuzenveld-Slotermeer

Een auto die geparkeerd stond in de Joost Bilhamerstraat bij Geuzenveld-Slotermeer, is vanavond in de brand gevlogen. De politie heeft daarom de straat afgezet.

De auto is total loss geraakt door de brand, die rond 22.20 uur ontstond. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.