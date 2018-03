Dag 5 Djordy-proces: '16 kogels in enkele seconden op gezin afgevuurd'

De rechtszaak tegen zeven verdachten van de moord op Djordy Latumahina wordt om vanochtend uur hervat. Het is een belangrijke dag vandaag, het Openbaar Ministerie (OM) zal de strafeisen tegen de in totaal zeven verdachten bekendmaken.

De verwachting is dat die eisen fors zullen zijn. De vijf hoofdverdachten worden verdacht van de moord op Djordy en de poging tot moord op zijn vriendin en hun dochter op 8 oktober 2016. Twee anderen zouden de vluchtauto's hebben gestolen. Lees hier terug wat er op dag 1, 2, 3 en 4 is besproken.

12.00 uur:

Het OM heeft hun verhaal vooral opgehangen aan de bewegingen van de auto’s die zijn gekoppeld aan de verdachten en hun uitgepeilde telefoons. Deze prepaid Nokia’s bleken tegelijkertijd bij dezelfde leverancier te zijn gekocht.

OvJ: er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten, zo blijkt uit deze prepaid Nokia's. Die zijn - zo blijkt uit de serienummers - tegelijkertijd en vermoedelijk bij dezelfde leverancier aangeschaft #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

OvJ: alle drie de prepaid Nokia's die bij verdachten in gebrik waren, komen rond 18.10 (ruim halfuur na de moord) samen bij dezelfde zendmast in Hoofddorp. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018



11.30 uur:

Op een televisie doet het OM uit de doeken hoe de groep in aanloop naar 8 oktober op en neer bewoog tussen Aalsmeer, Hoofddorp en Amsterdam. Na 8 oktober, de dag van de moord, hield dit op.

OvJ toont nu op een televisiescherm een uitgebreide presentatie met reisbewegingen van de voertuigen die een rol spelen in deze zaak. We zien foto's van de verdachten en kaartjes met pijlen van reisbewegingen. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

OvJ: wat opvalt: de 5 hoofdverdachten komen in steeds wiselende samenstelingen samen in Aalsmeer/Hoofddorp in de weken voor de moord. Dit patroon stopt abrupt na de dag van de moord op 8 oktober 2016. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

11.00 uur:

Het OM zet nog eens uiteen met hoeveel geweld Djordy Latumahina om het leven is gebracht. 'Binnen een enkele seconden zijn 16 kogels afgevuurd.'

OvJ: er is met twee verschillende wapens geschoten. In de auto zijn 16 hulzen gevonden. Schutters hebben riscio genomen dat het jonge kind geraakt had kunnen worden. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

OvJ: blanke schutter stond aan de bestuurderszijde met een semi-automatisch wapen, blijkt uit beelden. Dat is volgens het OM dus Tony D. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

10.50 uur:

De recherche schudde aan de spreekwoordelijke boom met het plaatsen van peilbakens onder de auto's van de verdachten. En dat had resultaat:

Politie plaatste in die periode een peilbaken onder een auto van Cedric R. Die zender werd ontdekt en zorgde voor paniek bij de groep verdachten. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

OvJ: Cedric vond op 2 december 2016 een peilbaken onder zijn auto. Verdachte Giovanni D. zegt in een afgeluisterd gesprek: 'waggie van een mattie is beplakt door scotoe of mensen die op hem loeren' #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

10.40 uur:

Wat Ulrich B. betreft is het bijna niet meer de vraag of hij veroordeeld wordt maar voor hoelang.

OvJ: Ulrich B. heeft bekend dat hij de Volkswagen Caddy heeft bestuurd en heeft gewacht in Seato Leon, waarin de schutters later vluchtten. Zijn Nokia (prepaid 1) is teruggevonden in een plantsoen in Hoofddorp. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

10.25 uur:

Het requisitoir zal zeker vier uur in beslag nemen. Het OM zegt onder de indruk te zijn van de liefde van Djordy's familie 'die niet werd overschaduwd door de pijn en de woede'.

OvJ vertelt dat er op 8 oktober 2016 sprake was van een kogelregen in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein. Djordy Latumahina was op slag dood. Zijn vriendin raakte zwaargewond. Een kogel miste op haar na het kinderzitje van hun dochter. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

10.15 uur:

En de zitting gaat beginnen, op één na zijn alle verdachten aanwezig vandaag. Ulrich B., de vermeende chauffeur van de vluchtauto's, is er niet bij vanwege een hernia.

De zitting wordt hervat. Flink later begonnen, omdat er iets mis is gegaan met het vervoer van een van de verdachten. Ulrich B. is vandaag afwezig, vanwege zijn hernia. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018

10.05 uur:

De zitting had om 09.00 uur moeten beginnen maar is inmiddels al meer dan een uur vertraagd.

Zitting is al minstens een uur vertraagd. Het is nog wachten op een van de verdachten. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 13, 2018



09.00 uur:

Tijdens de laatste zittingsdag, afgelopen vrijdag, liepen de emoties hoog op. De ouders van Djordy toonden een film met beelden van zijn leven. Nooit eerder hebben nabestaanden de verdachten in een Nederlandse rechtszaak op die manier geconfronteerd.

Ook sprak Djordy's vriendin, die zwaargewond raakte bij de schietpartij, in een audio-boodschap over hoe hun jonge dochtertje getuige was van de schietpartij en zag hoe haar vader werd doodgeschoten en haar moeder in coma raakte.

