Salarisverhoging ING-topman teruggedraaid na maatschappelijke druk

De salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers gaat toch niet door. De afgelopen dagen ontstond commotie rondom de beloning van de bankier, die met 50 procent verhoogd zou worden naar meer dan 3 miljoen euro per jaar.

D66 vond dat het gebrek aan maatschappelijk besef van ING reden was om op zoek te gaan naar een nieuwe gemeentebank. Ook in de Tweede Kamer werd felle kritiek geuit op de manier waarop de bank de knuppel in het hoenderhok gooide. Jesse Klaver (GroenLinks) wilde de salarisverhoging met een spoedwet dwarsbomen.

Bij de Raad van Commissarissen, waar de salarisverhoging ter stemming zou worden gebracht, is nu toch achter de oren gekrabd. 'Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat', liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten.