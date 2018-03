Ellie Lust werd bedreigd met een bijl

Ellie Lust, de bekendste politiewoordvoerder van Nederland, heeft als 'gewone' agent veel meegemaakt. In tijdschrift Mokum Magazine vertelt ze over heftige ervaringen.

'Ik heb gevochten met inbrekers, zat achter overvallers en vuurwapengevaarlijke verdachten aan en ik ben ooit bedreigd met een bijl', vertelt ze aan Mokum Magazine. 'Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het klaar met me was.'

Lees ook: Politiewoordvoerder Ellie Lust trekt vreemde uniformen aan

Ze was op een gegeven moment zelf wel klaar met het straatwerk. 'Toch bereikte ik op een gegeven moment ook de grens van wat ik nog langer wilde zien. Na de zoveelste dodelijke aanrijding op de Koninginneweg was het echt klaar.'

Burgemeester

Het tijdschrift is benieuwd of Lust ambities heeft om burgemeester te worden, nu er een vacature komt. Dat ziet ze als een groot compliment, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. 'Mijn toekomst ligt in alle opzichten open, maar het burgemeesterschap is een no-go.'

Lees ook: Ellie Lust patrouilleert boven Colombiaanse miljoenenstad Bogota: 'Heel spannend'

Lust breekt in het interview een lans voor Amsterdam als 'Gay Capital' van de wereld. Volgens critici is de stad die status kwijt door agressie en intolerantie richting de homogemeenschap. 'En welke stad is dan wél de Gay Capital van de wereld?', vraagt de BN'er zich af. 'Ik begrijp heel goed dat een aantal mensen steevast blijft roepen dat het steeds onveiliger wordt, maar dat onderschrijf ik niet.'