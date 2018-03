DENK: 'Uitsluiting door GroenLinks is verkiezingsstunt'

De weigering van GroenLinks om met DENK een coalitie te vormen, is 'pure verkiezingsretoriek'. Dat zegt de Amsterdamse Mourad Taimounti fractievoorzitter in een reactie.

GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink zei eerder vandaag in De Telegraaf dat hij samenwerking uitsluit vanwege de uitlatingen van de lijsttrekker van DENK, Tunahan Kuzu. Kuzu had kiezers opgeroepen om aspirant-gemeenteraadsleden te bevragen over de kwestie van de Armeense genocide.

'Landverrraders'

Ook PvdA, VVD, SP en D66 zijn niet te spreken over de wijze waarop Kuzu zich heeft uitgelaten, vooral waar het gaat om Nederlandse Tweede Kamerleden met een Turkse achtergrond. Op Turkse televisie werden zij onlangs gepresenteerd als 'landverraders', maar Kuzu ontkent daarbij een rol te hebben gespeeld.

Volgens Taimounti wordt er gemeten met twee maten. Als Kuzu zich moet uitspreken, dan mag hij datzelfde van andere Kamerleden vragen, stelt de Amsterdamse lijsttrekker. Hij denkt daarom eerder aan een 'verkiezingsstunt', die is georkestreerd vanuit Den Haag.

Daarbij wijst hij naar de uitsluiting van de Rotterdamse partij Nida, om een anti-Israël-tweet van vier jaar geleden. Dankzij de uitsluiting wordt ook in Rotterdam een linkse coalitie behoorlijk bemoeilijkt.

Ideologische overlap

'Internationale politiek moet buiten Amsterdam blijven. Gewone Amsterdammers interesseert dat helemaal niet', aldus Taimounti. Volgens 'wordt het zo heel moeilijk om een coalitie te vormen'. Ideologisch hebben GroenLinks en DENK genoeg raakpunten, denkt Taimounti die schat dat de partijprogramma's 80 procent met elkaar overlappen.

'Vanuit niet hebben wij opeens drie zetels in de peilingen, misschien krijgen we er wel meer. Is het gewoon angst voor DENK?', vraagt hij zich af.