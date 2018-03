Politie waarschuwt voor Ierse klusjesmannen: 'Trap er niet in!'

Amsterdammers moeten oppassen voor klusjesmannen die achteraf veel hogere kosten rekenen dan vooraf. Daarvoor waarschuwt de politie vandaag.

Gisteren bleek een bewoner van Nieuw-West het doelwit van intimiderende, Ierse klusjesmannen. Deze oplichters hadden een bewoonster aangeboden om voor 50 euro haar gevel te reinigen. Daarmee ging zij akkoord, maar achteraf wilden de mannen 700 euro van de vrouw. Ze rekenden namelijk 50 euro per vierkante meter.

Opdringerig

Toen de vrouw weigerde akkoord te gaan met de plotselinge prijsstijging, werden de Ieren opdringerig en namen zij een dreigende houding aan. De politie werd opgetrommeld om in te grijpen bij de ruzie.

Dit soort oplichterij komt regelmatig voor, meldt de politie. Vorig jaar waren er zeker vijftien soortgelijke incidenten waarbij agenten moesten ingrijpen. 'Misschien is het niet handig om met onbekende aanbellende klusjesmannen in zee te gaan', aldus de politie. Strafrechtelijk is het namelijk moeilijk om de oplichters achteraf aan te pakken.