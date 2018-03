'Vrouwen moeten de macht nemen, we zijn veel te bescheiden'

Vrouwelijke kandidaat-gemeenteraadsleden gingen gisteravond met elkaar in debat op het Spui.

Volgens de aanwezigen zijn er te weinig vrouwen in de politiek actief. 'Zelfs op de plekken waar ze wel zijn, functioneren zij heel vaak in een masculiene omgeving', stelde Sylvana Simons van Bij1 na afloop van het Stem op een Vrouw-verkiezingsdebat.

'Vrouwen moeten ook een beetje de macht nemen', vond Carolien de Heer (PvdA). 'We zijn vaak veel te bescheiden. We denken vaak dat we het niet kunnen, de tijd er niet voor hebben of er ergens geen verstand van hebben. Maar dat is onzin, echt onzin. Dat moeten we ons echt realiseren en we moeten er gewoon voor gaan.'

Volgens D66-raadslid Dehlia Timman durven vrouwen zich vaak eerder kwetsbaarder op te stellen dan mannen. 'Dat kan in sommige situaties, zeker als het debat heel erg verhardt, voor een verzachting en een oplossing zorgen. Eerder dan dat mensen heel hard op elkaar blijven inhakken.'

Gisteren bleek dat bijna veertig procent van de kandidaat-gemeenteraadsleden in de stad vrouw is.