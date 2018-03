Stel lastiggevallen door filmende aso: 'Ik sla je tanden eruit'

Een filmpje waarin een jongeman een stel in een metrostation lastigvalt en van de trap probeert te schoppen, heeft tot veel boosheid geleid op sociale media.

Op de beelden is te zien dat hij de roltrap van het metrostation heeft uitgeschakeld met de noodknop en vervolgens het stel opwacht terwijl ze de trap oplopen. Waarom hij dit doet, is niet duidelijk op te maken uit de beelden.

Hij filmt de twee met zijn telefoon en scheldt ze voortdurend uit: 'Lopen moet je, hou je kankerbek! Wat is je kankerprobleem, kankerzwerver! Beter dat je wegloopt, ik ga je tanden eruit slaan.' Het lijkt er op dat de twee toeristen zijn of in ieder geval geen Nederlands spreken.

'Teringlijer'

Zelf postte de dader het filmpje op Snapchat, vervolgens werd het uitgebreid door anderen op Facebook gedeeld: 'Wie is deze snotaap die een onschuldig stel op een roltrap intimideert?' De reacties onder de posts laten zich raden: 'Kansloos', 'ééncellig' en 'teringlijer' zijn nog de meeste nette typeringen.

De politie is op de hoogte van het bestaan van het filmpje. 'Maar er is geen aangifte gedaan. Mogelijk ook omdat het om twee toeristen lijkt te gaan. We doen verder geen onderzoek.'