Klimaatwijzer: deze partijen zijn het minst milieubewust

Amsterdammers die volgende week een klimaatbewuste stem willen uitbrengen, kunnen vanaf vandaag weer terecht bij de Klimaatwijzer. Die laat zien welke partijen zich veel bezighouden met het klimaat en welke juist niet.

Op de Klimaatwijzer, die door de ICT-ondernemer Harmen Bos is gemaakt, is te zien dat Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen het slechtst scoren op het vlak van klimaat. Beide partijen besteden maar nauwelijks aandacht aan thema's die daarmee te maken hebben. Daarom hebben ze energielabel F toegewezen gekregen van Bos, op de schaal die van A tot G gaat.

Het zal geen verrassing zijn dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren het best scoren volgens de wijzer. De partijen besteden aan alle vrijwel alle klimaatgerelateerde thema's aandacht in hun verkiezingspartij. Omdat ze op een paar vraagstukken geen duidelijk antwoord hebben, kregen ze energielabel B toegewezen.

De VVD, SP, DENK en CDA hebben energielabel E gekregen en de PvdA en de ChristenUnie label D. D66 en BIJ1 kregen het label C. De Klimaatwijzer is gemaakt door bij iedere partij in het verkiezingsprogramma na te gaan of ze aan achttien verschillende thema's aandacht geven.