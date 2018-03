Cruiseschepen geblokkeerd door Duitse zeemijn in het IJ

Zeker drie grote cruiseschepen mogen in april niet aanleggen bij de Passenger Terminal, door de 600 kilo zware zeemijn die nog steeds in het IJ ligt.

De mijn die eind januari gevonden werd tijdens baggerwerkzaamheden zorgt met name voor problemen wanneer de schepen willen keren. De grootste cruiseschepen varen ver door omdat het IJ daar het breedst is. Er is geen gevaar dat ze op de mijn varen, maar bij het keren verzetten ze grote hoeveelheden water. De stroming die ontstaat zou ervoor kunnen zorgen dat de mijn, die ligt ter hoogte van de oostpont, in beweging komt, schrijft Het Parool.

Achteruit de stad in

De havenmeester heeft besloten dat grote cruiseschepen in april nog niet welkom zijn. Voor drie cruiseschepen wordt een andere aankomsthaven gezocht, zo wordt er gedacht aan Rotterdam en IJmuiden. In de afgelopen maand is er geëxperimenteerd met een 'vroege' draai. Cruiseschepen keerden al eerder in het Noordzeekanaal en werden vervolgens achteruit de stad binnengeloodst, maar dat bleek geen succes.

De gemeente is nog steeds bezig met een het bedenken van een oplossing voor de zeemijn. De Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog lijkt een waar hoofdpijndossier te worden. Vlak na de vondst werden de bruggen naar het Java-eiland uit voorzorg afgesloten. Ook raakte de mijn een dag later kwijt, maar werd hij ook weer gevonden.

Volgens de gemeente zou het nog enkele weken kunnen duren voordat er een definitieve oplossing komt voor het explosief.