Politie wil met mobiele camera's appende bestuurders flitsen

De politie gaat met speciale flitscamera's controleren of bestuurders appen of bellen achter het stuur. De camera's zien zelf of de bestuurder door zijn telefoon wordt afgeleid of iets in zijn hand heeft, en kunnen dan een foto maken.

Een medewerker van de politie beoordeelt vervolgens of er sprake is van een strafbaar feit, meldt de NOS. De politie zegt tegen de omroep dat dit het bekeuren van telefoneren en appen achter het stuur een stuk makkelijker maakt, omdat bestuurders niet meer staande hoeven te worden gehouden.

Overal geflitst

Voordat de camera's gebruikt kunnen worden, moet de wet nog worden aangepast, maar de politie hoopt dat dat nog dit jaar gebeurt. Dan kunnen de mobiele camera's overal ingezet worden: op snelwegen, maar ook in het centrum van de stad.