Vandalen komen verhaal halen en gooien met stoelen in kantine bouwers Amstel Tower

Ongeveer twintig mensen zijn vanmiddag een bouwkeet van bouwvakkers die werken aan de Amstel Tower binnengedrongen. Mogelijk gaat het om een wraakactie vanwege de Feyenoordvlag die gisteren bovenop de toren te zien was.

De politie laat aan AT5 weten dat agenten vanmiddag ter plaatse kwamen, nadat zij door bouwvakkers gebeld waren. De groep vandalen was inmiddels al vertrokken, maar voordat ze dat deden is er wel met stoelen gegooid en zou er het een en ander geroepen zijn. Of er ook gedreigd is kan de politie niet zeggen, de bouwvakkers doen namelijk geen aangifte van het incident. Er is ook niemand gewond geraakt.

De vandalen droegen geen herkenbare voetbalgerelateerde petjes of sjaals. De politie kan daarom niet vertellen of het incident te maken heeft de Feyenoordvlag van gisteren. Maar het moment van binnenvallen is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.

De bouwvakkers die de vlag gisteren ophingen zijn door hun werkgever van de klus gehaald. Zij zullen niet verder bouwen aan de Amstel Tower.