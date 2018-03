Puma geeft twaalf uur lang gratis schoenen weg door 'technische fout'

Klanten van Puma werden vanochtend aangenaam verrast met enorme kortingen. In de webshop van het kledingmerk waren sommige sneakers en hoodies daardoor zo goed als gratis.

Consumenten kregen maar liefst 80 euro korting op iedere transactie. Voor schoenen van 80 euro betaalde je dus alleen maar de verzendkosten. Een gelukkige klant vertelt anoniem aan AT5 dat hij wel vermoedde dat het een foutje moest zijn, maar er toch gretig gebruik van maakte. Ook appte hij al zijn vrienden om snel hun slag te slaan. Een van hen kocht vijf verschillende producten, met vijf keer de korting van 80 euro.

Feest voorbij

Om twaalf uur vanmiddag was het feest voorbij. Volgens een woordvoerder in het Duitse hoofdkwartier van Puma is er sprake geweest van een technische fout in de Nederlandse webshop van het merk. Die was om middernacht ontstaan en heeft dus twaalf uur lang online gestaan. Hoeveel mensen er gebruik van gemaakt hebben, kan de woordvoerder niet zeggen.

Ze heeft wel slecht nieuws voor de Nederlanders die denken dat ze praktisch gratis merkproducten opgestuurd krijgen. Want de transacties met de megakorting worden geannuleerd. 'Onze klantenservice gaat hen benaderen om te zeggen dat het ons enorm spijt', vertelt de woordvoerder. 'Ze krijgen een andere korting aangeboden, eentje van 20 procent op een nieuwe bestelling.'

Mensenwerk

Op de vraag of Puma niet bang is dat de consumenten hier niet mee akkoord zullen gaan, antwoordt de voorlichter dat het om een technische fout ging en Puma zich alleen kan verontschuldigen. 'Achter een website zitten mensen en mensen maken fouten', aldus de woordvoerder.