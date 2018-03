Serie over lesbische Anne op Roze Filmdagen: 'Ik miste deze content vroeger'

Op de Roze Filmdagen op het Westergasterrein zijn tot en met zondag bijna honderd films te zien over homoseksualiteit. Ook zijn er voor het eerst beelden te zien van de serie ANNE+, over de ontdekkingstocht van de lesbische student Anne uit Amsterdam.

De serie wordt later dit jaar pas op internet gepresenteerd, maar deze week laten de makers een voorvertoning zien. Ze hebben de serie gemaakt omdat ze vinden dat lesbische jongeren zich niet voldoende kunnen identificeren in de media.

Geen gelukkige mensen

Valerie Bisscheroux, de regisseur van de serie: 'Wij hebben deze content vroeger zelf heel erg gemist. Films en series over lesbiennes waarin het niet over de problematiek van homoseksualiteit gaat, maar waar iemand gewoon een gelukkig mens is, zijn er bijna niet.'

Dat is zonde, vindt scenarioschrijver Maud Wiemeijer. 'Die series zouden ook helpen bij het accepteren van jezelf en je omgeving.' Want homoseksualiteit is nu nog lang niet geaccepteerd, vindt Valerie. 'Er zijn genoeg voorbeelden van situaties waaruit dat blijkt. Kijk bijvoorbeeld naar de campagne van Suitsupply en de vernielingen, dat alleen al is een goede reden om homoseksualiteit te normaliseren in de media.'