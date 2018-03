Lijsttrekkers druk met debat na debat: 'Maar deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit'

In de weken voor de verkiezingen staan politici in tientallen verschillende zaaltjes met elkaar te discussiëren.

Gisteravond vonden zowel het Stem op een Vrouwdebat als het Cultuurdebat plaats. 'Ik heb geloof ik deze week al negen debatten', vertelde CDA-raadslid Diederik Boomsma. 'Dus per dag twee of drie. En dan ook nog gewoon de straat op, de gemeenteraad en de media. Maar het is echt fantastisch.'

Rillen

Sylvana Simons van Bij1 voelde zich door de drukte niet helemaal fit meer. 'Als ik straks heel hard begin te niezen, te rillen en klappertanden, dan weten jullie dat. Het komt omdat ook ik iets onder de leden heb. Ik voel een griepje aankomen en het is de uitdaging om die tot de 23ste kalt te stellen.'

De debatten worden volgens de politici goed bezocht. 'Er zijn meer debatten dan ooit, maar ik denk ook dat deze verkiezingen belangrijker zijn dan ooit. We staan toch op een soort kantelpunt in Amsterdam', aldus Moorman (PvdA). 'Welke kant gaat het op? Ik denk dat veel mensen dat spannend vinden, en terecht.

Tel kwijt

Voor Moorman is het ook een drukke tijd. 'Iemand vroeg net aan me hoeveelste debat dit is. Ik heb echt geen idee, ik ben de tel volledig kwijt.'