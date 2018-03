Recherche doet onderzoek naar 'roltrapschopper' vanwege maatschappelijke onrust

De politie is aan het onderzoeken of er een strafdossier opgebouwd kan worden tegen die jongen die een stel intimideert, bedreigt en schopt op de roltrap van een metrostation. De jongen filmde zijn hele actie en die video zorgt voor veel ophef.

De politie heeft een sterk vermoeden wie de schoppende filmer is, zo laat een woordvoerder aan AT5 weten. Ondanks het feit dat het bedreigde stel geen aangifte gedaan heeft tegen de jongen, wil de politie hem toch aanpakken.

Het filmpje zorgde vandaag voor de nodige maatschappelijke onrust en dat is ook de politie niet ontgaan. 'Dit is een zaak waar mensen bang van worden, dat je zo belaagd wordt bij de metro', zegt de woordvoerder. 'Als politie willen we graag dat deze meneer in onze systemen terechtkomt.'

De zaak is overgedragen aan de recherche, waar nu gekeken wordt of er voldoende informatie beschikbaar is om een strafdossier op te bouwen.