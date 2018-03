Droom komt uit voor muzikanten: 'Eindelijk een eigen studio'

Het is de droom van elke muzikant: een eigen studio waar je, wanneer je maar wil, kunt jammen en muziek opnemen. Voor een klein clubje gelukkigen is dat vorige week werkelijkheid geworden toen de nieuwe broedplaats Lizzy de deuren opende in De Pijp.

Muzikante Francesca Pichel heeft een ruimte in de broedplaats kunnen bemachtigen. 'Het is geweldig dit', zegt ze. 'We kunnen muziek maken wanneer we maar willen, voorheen hadden we die luxe niet. Toen moesten we alles steeds op- en afbouwen. Dit is geweldig.'

Francesca heeft de ruimte zelf moeten verbouwen, maar dat had ze er helemaal voor over, want het is een felbegeerde plek. Wessel de Boer, van de stichting die de broedplaats mogelijk maakte: 'Er is heel veel vraag naar studio's voor muzikanten. We krijgen dagelijks aanvragen, maar kunnen al die mensen geen plek bieden. Deze broedplaats was dus hard nodig.'

Op tour

Toch hoopt Francesca dat ze niet voor altijd muziek zal blijven maken in de studio. 'We willen uiteindelijk touren met onze eigen muziek en we willen ook componeren voor andere artiesten. Daar kunnen we nu hard voor aan het werk in deze ruimte.'