Rutte is bang dat coalitie te links wordt: 'Ook aandacht voor veiligheid nodig'

Minister-president Mark Rutte is bang dat Amsterdammers volgende week overwegend op linkse partijen zullen stemmen. Volgens de VVD'er is het hard nodig dat zijn partij in de stad groeit, omdat er anders geen aandacht zal zijn voor ondernemers en veiligheid.

Dat zegt hij tegen AT5. 'Er is in Amsterdam een grote VVD nodig en ik denk ook dat die er komt. Het is essentieel dat de VVD weer kan meebesturen. Er zijn in Amsterdam traditioneel veel linkse partijen, maar om zaken als veiligheid en ondernemerschap op de agenda te houden, moet de VVD groeien.'

Rutte vindt het verder voor Amsterdam vooral belangrijk dat de raad zich gaat bezighouden met woonruimte voor alle Amsterdammers. 'We moeten ons afvragen of er genoeg woningen voor de middenklasse zijn. Daar horen voor mij ook de leraar, de verpleegkundige en de politieman bij, die graag in de stad willen wonen en niet naar Purmerend of Almere willen verhuizen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat er genoeg banen voor die mensen zijn.'

Aantal zetels

Op hoeveel zetels de VVD volgende week uitkomt, durft Rutte niet te zeggen. 'Meer dan we nu hebben', zegt hij. 'Als ik over straat loop en mensen spreek, denk ik dat wij gaan groeien. Naar hoeveel zetels precies weet ik niet, maar ik verwacht echt groei.'