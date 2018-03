Ronald heeft Kiespijn #9: Eric van der Burg woont in Noord, maar blijft een 'Zuidoost-boy'

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de negende aflevering van Ronald heeft Kiespijn ontmoet Ronald Olsthoorn wethouder en VVD-lijsttrekker Eric van der Burg op weg naar werk.

Hoewel zijn thuis tegenwoordig toch echt in Noord is, blijft Zuidoost 'zijn' stadsdeel. 'Ik blijf wel echt een Zuidoost-boy. Ik ben daar natuurlijk helemaal opgegroeid. Het was mijn basisschool, mijn middelbare school, daar heb ik het grootste deel van mijn leven gewoond. Maar ik hou net zo goed van het toch wat ongepolijste van Amsterdam-Noord.'

'Burgemeester moet een vrouw zijn'

Van der Burg kent een lange politieke loopbaan in de stad en is nu al bijna acht jaar wethouder, maar daar zou na de komende verkiezingen zo maar eens verandering in kunnen komen. 'Ook als de VVD wel gaat besturen, maar er komen posten uit die minder bij mij passen, maar beter passen bij andere VVD'ers, dan moet je daar de beste mensen op zetten. Dan word ik raadslid en dan geniet ik daar enorm van.'

Hoewel Van der Burg een tijdje plaatsvervangend burgemeester was, zal hij die openstaande vacature niet vervullen. 'Ik vind ook dat de volgende burgemeester van Amsterdam een vrouw moet zijn en daar voldoe ik niet aan.'

Kijk hier de hele aflevering van Ronald heeft Kiespijn met Eric van der Burg:

