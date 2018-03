Onderzoek naar kanker kan niet zonder patiënten: 'Als iedereen "nee" zegt, komen we niet verder'

Wat gebeurt er in de gekleurde 'blokkendoos' met daarop groot de letters ‘VUmc Cancer Centre’ langs de A10? Zo’n duizend onderzoekers werken daar aan het onderzoek naar kanker.

Alle kennis die wordt opgedaan wordt, zodra het kan, in de praktijk toegepast op patiënten. Ook de 53-jarige kankerpatient Marianne besloot volmondig ja te zeggen op de vraag of ze mee wilde werken aan de onderzoeken.

In het kader van de Week van de Zorg en Welzijn sprak AT5 met drie hoofdrolspelers van het onderzoek naar kanker binnen het VUmc. We spraken met longarts Idris Bahce, onderzoeker Michiel Pegtel en longkankerpatiënt Marianne Kipperman.



De samenwerking tussen deze drie wordt ook wel het 'translationeel onderzoek' genoemd. Oftewel: het vertalen van de resultaten uit het onderzoek naar een toepassing in de praktijk. Alle drie hebben hun eigen verbinding met het onderzoek naar kanker.

De patiënt: Marianne heeft uitgezaaide kanker in haar longen

De 53-jarige Marianne heeft uitgezaaide longkanker. Ze wordt niet meer beter. Ook zij werd door het VUmc benaderd om mee te werken aan een onderzoek naar kanker. 'Als iedereen zegt: "nee, dat ga ik niet doen," dan komen we geen stap verder natuurlijk. Heel nuttig, vind ik het. Ook als er bijvoorbeeld soms een co-assistent aanschuift.'

De arts: Idris Bahce behandelt mensen met longkanker

In het VUmc is Idris één van de artsen die mensen met longkanker behandelt. 'Statistisch gezien geneest maar 15% van de patiënten met longkanker', vertelt hij. 'De voldoening in mijn werk zit hem dan ook meer in de begeleiding en het goed op maat afstemmen van de behandeling die je geeft.'

De Bioloog: Michiel Pegtel over kanker ontdekken aan de hand van iemands bloed

Michiel Pegtel is één van de vele onderzoekers die in het VUmc onderzoek doet naar kanker. 'Kanker de wereld uit helpen, dat is het doel. Dat maakt iedereen trots.' Om dit doel te bereiken heeft het VUmc sinds kort de beschikking over een gigantische 'koelkast' waarin bloedmonsters worden opgeslagen. Michiel werkt aan manieren om aan de hand van die monsters tumoren op te sporen.

