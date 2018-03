Stakende leraren lopen van Stopera naar het Museumplein, en ouders lopen mee

Voor de vierde keer leggen leraren in het basisonderwijs vandaag het werk neer. Behalve voor een hoger loon en een lagere werkdruk wordt er vandaag aandacht gevraagd voor het lerarentekort, dat in Amsterdam vaak nog nijpender is dan op andere plekken in het land. Omdat kinderen daardoor soms geen onderwijs krijgen, sluiten ook ouders zich vandaag bij de leraren aan.

Naar verwachting lopen enkele duizenden leraren om 12.00 uur in een optocht van de Stopera naar het Museumplein. Ze willen onder meer dat hun salarissen worden gelijkgetrokken met die van hun collega's in het voortgezet onderwijs. De minister heeft inmiddels 700 miljoen euro toegezegd, maar om de problemen op te lossen hebben de leraren het dubbele nodig, zo claimen ze.

Lees ook: Leraren zijn lage lonen en hoge werkdruk zat: 'Gemeente, doe wat er beloofd is'

Gelijktijdig met de staking wordt er daarom met de actie Op is Op aandacht gevraagd voor het lerarentekort. In totaal hebben baissscholen in de stad momenteel 159 vacatures openstaan, zo bleek eerder deze week uit het recent opgerichte platform lerarengevraagdisnu.nl. Regelmatig komt het voor dat klassen naar huis worden gestuurd, omdat er zelfs geen invaller beschikbaar is.

Stakingsdrang

Hoewel je misschien anders zou denken, zijn niet alle ouders klaar met de stakingsdrang van de leraren. Zo loopt de actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs vandaag met de leraren mee. Met hun deelname willen ze laten blijken dat niet alleen docenten, maar ook hun kinderen tekortkomen in het huidige onderwijs. Meer docenten en een lagere werkdruk zijn mooi, maar de ouders uit Watergraafsmeer, IJburg en Zeeburg willen meer.

Lees ook: Duizenden basisschoolleraren gaan morgen opnieuw staken: 'Het gaat om goed onderwijs'

Creatief denken

'We willen af van de hoge prestatiedruk op kinderen. De toekomst heeft mensen nodig die creatief denken en innovatief zijn. Het onderwijs gaat nu te veel om statische reproductie van kennis, om cijfers en rendement', legt initiatiefnemer Jennifer Pettersson uit. 'Op school zouden leerlingen hun talenten maximaal moeten kunnen ontwikkelen, maar die talenten worden nu vaak amper waargenomen en nieuwsgierigheid wordt eerder geremd dan gestimuleerd.'