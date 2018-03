Kankeronderzoek AMC gestaakt vanwege 'grote aantal sterfgevallen'

Het AMC heeft een medische studie onder patiënten met galwegkanker in 2016 beëindigd omdat bleek dat een onverwacht hoog aantal deelnemers overleed. Van de 54 deelnemers overleefden er 14 de studie niet, veel meer dan de artsen hadden verwacht. Bovendien heeft het AMC de inspectie niet geïnformeerd over de resultaten.

Het AD schrijft dat de onderzoekers twee bestaande methoden voor het afvoeren van overtollig gal uit de lever met elkaar hebben vergeleken. De 54 patiënten, die allen wachtten op een ingrijpende leveroperatie, werden opgesplitst in twee groepen waarbij het lot bepaalde welke patiënt welke behandeling kreeg.

Van de 27 patiënten bij wie het overtollige gal via een slangetje in de keel werd afgevoerd, overleden er drie. Van de patiënten bij wie de galafvoer via een slangetje in de huid was geregeld (leverdrainage), gingen er elf dood.

Complicaties

Het grote aantal overledenen in de tweede groep kwam voor de onderzoekers als een grote en onaangename verrassing, te meer omdat het onderzoek niet op sterfgevallen, maar op complicaties als infecties was geënt. 'Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet', zegt AMC-professor Thomas van Gulik tegen de krant.

Het AMC claimt dat er tussen 2013 en 2016 vier keer is overlegd met de medisch-ethische toetsingscommissie, die bij dit soort onderzoek toezicht houdt. Die commissie zag, net als het AMC geen aanleiding om het hoge aantal stefgevallen te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Calamiteiten

De IGJ heeft te weinig informatie om in te schatten of ze inderdaad had moeten worden geïnformeerd, maar de Patiëntenfederatie vindt het vreemd dat de inspectie niet op de hoogte is gebracht. 'Bij calamiteiten wordt de inspectie doorgaans geïnformeerd. Een groot aantal doden lijkt ons een calamiteit', aldus een woordvoerder.

Behalve in Amsterdam werd de studie ook uitgevoerd in Groningen, Maastricht en Rotterdam.