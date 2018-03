Na bussen en veren ook trams over twee weken cashloos

Nadat het GVB eerder al contant geld had verbannen uit bussen en van veren, is het vanaf 26 maart ook niet meer mogelijk om in de tweehonderd trams een vervoersbewijs met munt- of briefgeld af te rekenen. Het bedrijf claimt daarmee de eerste Nederlandse vervoerder te zijn bij wie alleen kan worden gepind.

Het GVB startte de transitie naar cashvrij in 2016, na een serie gewelddadige overvallen op buschauffeurs. In maart vorig jaar gingen de kassalades in de 209 bussen definitief op slot. Sinds 1 februari van dit jaar kan er ook op de ponten over het Noordzeekanaal alleen nog worden gepind.

De meeste mensen gebruiken een ov-chipkaart, maar het GVB biedt reizigers graag de mogelijkheid om ook aan boord een los kaartje te kunnen kopen. Ze reageren positief, schrijft het GVB in een persbericht, vooral omdat pinnen zo is ingeburgerd dat het normaal wordt gevonden dat er alleen met plastic kan worden betaald.

'We zijn heel erg blij dat het nu gelukt is', zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen. 'Voor onze collega’s is het nu een stuk veiliger geworden', zegt ze over de gevolgen van de transitie voor rijdende medewerkers.

Zij hebben bovendien weinig moeite zich aan te passen, benadrukt ze. 'Het was even wennen, maar inmiddels is iedereen vertrouwd met het systeem.'