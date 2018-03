Politiebureau op de Ferdinand Bolstraat per vandaag gesloten

Bewoners van De Pijp en Rivierenbuurt kunnen niet langer aankloppen bij het politiebureau in de Ferdinand Bolstraat. Het 'basisteam' verhuist vandaag naar een nieuw onderkomen aan de President Kennedylaan.

Het pand in de Ferdinand Bolstraat deed bijna twintig jaar dienst als politiebureau en agenten spreken van het 'einde van een mooi tijdperk'. Het nieuwe bureau van het basisteam De Pijp/Rivierenbuurt is om de hoek van het De Mirandabad.

Nog 1 dag. Morgen verhuist het #politiebureau van De Pijp naar de Rivierenbuurt. Het vernieuwde bureau van basisteam #Zuid-Depijp staat aan de President Kennedylaan 11. We zijn er klaar voor. pic.twitter.com/aEgEQBncc0 — Gertjan Visser (@polScheldebuurt) March 13, 2018

Door de verhuizing moeten bewoners van De Pijp en Rivierenbuurt vandaag uitwijken naar een bureau in een andere wijk, maar morgen kunnen zij al terecht op de President Kennedylaan. Dit oude politiebureau is de afgelopen jaren flink verbouwd.

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe bestemming van het pand in de Ferdinand Bolstraat is.