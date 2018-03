Sms'jes van een moordcommando: 'Kan ik m'n benen gaan strekken?'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren 25 tot 30 jaar cel tegen de vijf hoofdverdachten van de moord op Djordy Latumahina. De officieren van justitie vinden in hun betoog steun in brisant sms-verkeer vlak voor de fatale schietpartij op 8 oktober 2016.

Volgens het OM zijn op de dag van de moord drie prepaid Nokia's geactiveerd, afkomstig uit dezelfde serie.



Prepaid 1 was in het bezit van de man die de vluchtauto bestuurde en die zaterdagmiddag buiten op de schutters wachtte. Volgens justitie is dat Ulrich B.



Prepaid 2 droegen de twee schutters, volgens het OM Tony D. en Djurgen W., bij zich. Zij zaten voor de moord al ruim een uur verstopt in de Volkswagen Caddy in de ondergrondse parkeergarage. Hun telefoon stuurt om 16.16 een sms'je:



16:16 Zit achter in die waggie



De derde telefoon was volgens justitie in beheer bij Cedric R., de vermeende coördinator van de moord. De bestuurder van de vluchtauto en de vermeende coördinator sturen onderling verreweg de meeste berichten:



16:48 Zit je goed?

16:51 Nee en het is druk

16:52 Ok, em nu?

16:53 Bikkelen

16:53 Waar zijn die andere?

16:54 Binnen

16:55 Hun hebbe bereik

16:56 Ja

16:57 ok heb ze gesproken



Een klein halfuur later lijkt de bestuurder van de vluchtauto het zwaar te hebben. Hij ligt al een tijdje op de achterbank van de auto te wachten en krijgt kramp:



17:28 Kan ik me benen ff gaan strekken

17:29 Krijg kramp



Kogelregen

Maar net op dat moment rijdt een Mini Cooper de ondergrondse parkeergarage binnen. De schutters stappen uit de Caddy en vuren, zo blijkt uit camerabeelden, in nog geen tien seconden een kogelregen af op de auto.



Gemakzucht

Djordy Latumahina (31) is op slag dood, zijn vriendin raakt zwaargewond. Een kogel mist op een haar na het kinderzitje van hun dochter, achterin de auto. De schutters namen volgens het OM 'niet eens de moeite' om te kijken of ze wel het juiste doelwit hadden.



Persoonsverwisseling

Dat bleek niet zo te zijn: het daadwerkelijke doelwit reed in exact dezelfde Mini Cooper als de familie Latumahina en woonde ook in het zelfde appartementencomplex. Djordy Latumahina en zijn gezin zijn het slachtoffer van een gruwelijke vergissing.



Foto: Het gesprek tussen de uitvoerders van de liquidatie, zoals het Openbaar Ministerie gisteren presenteerde