Praktijkopleiding moet personeelstekort in de zorg terugdringen: 'Ouderen bloeien weer op'

Door het oplopende personeelstekort in de zorgsector krijgen veel patiënten en ouderen niet de hulp die zij nodig hebben. Om leerlingen sneller klaar te stomen voor de praktijk zijn het ROC van Amsterdam en Amsta in februari de opleiding Gilde-Leren begonnen. Het hele jaar door lopen de leerlingen halve dagen stage én volgen ze halve dagen les.

'Ik vind het heel fijn, want je wisselt hier ochtend- en avonddiensten af', vertelt student Kim de Vries over haar werk in het Dr. Sarphatihuis. "Als je ochtenddienst hebt, dan begin je hier om acht uur, tot twaalf uur", vertelt ze over haar rooster. 'En dan heb je van half een tot half vier les in dit gebouw. En als je avonddienst hebt, begin je om vier uur, tot acht uur.'

's Ochtends helpt Kim haar collega's onder meer met het aankleden van de bewoners van het verpleeghuis. 'Mensen wassen als het douchedag is, of wassen aan de wastafel, ontbijtje maken als je in de keuken staat, en weer afruimen.'

'Leuker dan les'

Cheyenne Grampon noemt de opleiding 'heel leerzaam'. 'En veel leuker dan in de les zitten. Ik haal mensen uit bed, ik was mensen, ik houd ze bezig, praat met ze, lekker gezellig, broodjes smeren.'

De bewoners stellen alle hulp en zorg zeer op prijs, vertelt Cheyenne. 'Sommigen worden emotioneel, dan zeggen ze: ik ben echt blij dat je hier bent, dat je zo lief voor me bent. Dat vind ik het leuke aan dit vak.'

Gastdocenten

Behalve van theoriedocenten krijgen de studenten van het Gilde-Leren ook les van gastdocenten, die veel ervaring in de praktijk hebben. Bovendien worden ze begeleid door zorgprofessionals, zodat ze direct na hun opleiding fulltime aan de slag kunnen.

'We geloven er echt in dat dit de beste manier van opleiden is', zegt initiatiefnemer Ciska de Jong tegen AT5. "De jongeren brengen een nieuwe dimensie mee. We zien ook dat de ouderen weer opbloeien door de extra aandacht van de studenten. Geweldig!'