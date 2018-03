Dag 6 Djordy-proces: Advocaten bepleiten vrijspraak: 'Hij ging naar puppy kijken'

Het proces tegen de zeven mannen die worden verdacht van de moord op Djordy Latumahina gaat vandaag zijn zesde dag in. Vandaag komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 25 tot 30 jaar cel tegen de vijf hoofdverdachten. Lees en kijk hier terug hoe het OM gisteren tot deze forse strafeisen kwam. Hier vind je verslagen van dag 1, 2, 3, 4 en 5 van het proces.

Update 12.00 uur

Bart van Tuinen, de advocaat van Ulrich B., gaat ook voor vrijspraak. Hij stelt dat Ulrich weliswaar de Volkswagen Caddy in de parkeergarage heeft neergezet en daarna buiten in de vluchtauto heeft zitten wachten, Ulrich zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de moordplannen.

Van Tuinen: natuurlijk had Ulrich wel het vermoeden dat hij niet in de auto moest wachten omdat de achtergebleven personen in de parkeergarage naar de film zouden gaan. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Van Tuinen: maar hij had geen idee wat er precies ging gebeuren. Er is een groot verschil tussen relatief kleine vergijpen en het zwaarste delict in het wetboek van strafrecht: moord #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Update 11.00 uur

Menno van Gaalen, de advocaat van Wendell R. bepleit vrijspraak. Hij stelt dat het Openbaar Ministerie niet hard kan maken dat Wendell ook daadwerkelijk bij de uitvoering van de moord betrokken was.

Van Gaalen: Wendell heeft nooit in de gestolen auto's gereden. Er is geen bewijs dat hij wetenschap had van de criminele herkomst van de auto's. Hij is nooit in de buurt geweest van die auto's. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Van Gaalen: bewijsvoering van het OM heeft een problematisch karakter; OM vult weinigzeggende reisbewegingen in en presenteert het vervolgens als onomstotelijk bewijs #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Ook de advocaat van Cedric R., Jos Rijser, gaat voor vrijspraak, omdat in zijn ogen R. niets met de moord te maken heeft. Cedric handelde in verdovende middelen, dat wel. Hij wordt ook verdacht van het witwassen van grote sommen geld, maar volgens zijn advocaat is dat wel deels te verklaren.

Ook Cedric verklaarde in de wiethandel te zitten. Hij ontkent ook maar iets met de liquidatie te maken te hebben. Zijn advocaat Rijser: iedereen die in de verdovende middelen zit, heeft een PGP (encrypted telefoon) #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Rijser: verdenking van witwassen gaat om bedrag van ruim 40 duizend euro. Cedric houdt geen huishoudboekje bij. Hij weet niet precies wat hij heeft verdiend aan de handel in verdovende middelen of aan pokeren. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 14, 2018

Beelden van slechte kwaliteit

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van vermeend schutter Djurgen W., hield gistermiddag al zijn pleidooi. Volgens hem klopt er niets van de loopjes-analyse die het Openbaar Ministerie heeft laten uitvoeren door een onafhankelijk gerechtelijk deskundige.

Die deskundige concluceerde dat het loopje van Djurgen overeenkomt met het loopje van de schutter dat is vastgelegd door een beveilingscamera vlak na de moord. Kuijpers haalt een gerenommeerd deskundige uit Engeland aan die tot de conclusie komt dat de beschikbare camerabeelden 'very weak' zijn; de kwaliteit van de beelden is te slecht om überhaupt een vergelijking te kunnen trekken.

Coca Cola Vanille

In de gestrande vluchtauto werd dna gevonden van Djurgen W. Zowel op de bekleding van het voertuig als aan de binnenkant van de dop van een flesje Coca Cola (Vanille). In het flesje zat een brandbare vloeistof. Volgens Kuijpers had Djurgen wel eens eerder in die auto gezeten. Hij had waarschijnlijk ook wel eens uit het flesje gedronken. Toen er nog cola in zat.