Auto leeggeroofd en bekrast met 'kanker moslims' in Rivierenbuurt

Een ruit ingetikt, airbag en stereo gejat en een enorm kwetsende tekst op de zijkant gekrast: de auto van een bewoner van de Rivierenbuurt werd ruim twee weken geleden vernield. De man heeft voor honderden euro's schade.

De bewoner, die liever anoniem blijft, had zijn auto geparkeerd aan de President Kennedylaan in Zuid. 'Toen hebben we de auto 's ochtends aangetroffen met een hele nare tekst', vertelt hij. Op de zijkant van zijn wagen was de tekst 'kanker moslims' gekrast. Daarnaast werden er ook spullen uit de auto gestolen en waren er op andere plekken ook krassen aangebracht. De eigenaar vermoed dat de inbreker een tas in de auto gevonden heeft, waarin twee koran's zaten en daarom tot zijn tekst gekomen is.

Aangedaan en geschrokken

'Zo ken ik Amsterdam en de mensen in de stad niet', vertelt hij aangeslagen. De auto gaat waarschijnlijk de verkoop in omdat de eigenaar niet langer geconfronteerd wil worden met de toegebrachte schade. 'Zo wil ik de mensen niet kennen. Ik neem aan dat dit eenmalig is en blijf positief.'

Direct na de vernielingen is er via internet aangifte gedaan bij de politie. Woensdagavond is het slachtoffer uitgenodigd op het politiebureau om zijn verhaal te doen.