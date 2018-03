Gemeente wil parkeergarage bij Centraal Station kopen

Het college verkent de mogelijkheden om de parkeergarage bij het Centraal Station te kopen. Waar nu bezoekers van de stad parkeren, zouden dan in de toekomst bewoners hun auto kwijt kunnen.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer) denkt dat de flinke parkeergarage een boel ruimte boven de grond zou kunnen creëren. 'Dit is een unieke kans om op zo’n centrale plek in de binnenstad een parkeergarage met meer dan 400 parkeerplaatsen aan te kopen, die ook door parkeervergunninghouders gebruikt kan worden', zegt hij in een persbericht.

Rond het Centraal Station is in de toekomst minder ruimte voor auto's en juist meer voor voetgangers en fietsers. De parkeergarage zou goed passen bij het nieuwe 'entreegebied'. Omdat er parkeerplekken op straat verdwijnen, kunnen vergunninghouders uit de buurt hun auto dan parkeren in de garage van de gemeente.

De onderhandelingen met de huidige eigenaar van de parkeergarage moeten nog beginnen. Daardoor is nu nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente over heeft voor de parkeergarage.