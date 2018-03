Opnamestop in VUmc vanwege hardnekkige en resistente bacterie

Patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben, kunnen tot en met morgenavond niet bij het VUmc terecht. Reden is de voor antibiotica resistente bacterie die zich bovendien lastiger laat elimineren dan gedacht.

Nadat de resistente variant van de Acinetobacter baumannii twee weken geleden in twee operatiekamers werd ontdekt, zijn er strenge maatregelen genomen. Mogelijk besmette patiënten werden geïsoleerd, de betreffende operatiekamers werden grondig gereinigd en hygiëneprotocollen aangescherpt.

Omdat er ondanks die extra maatregelen deze week toch nieuwe besmettingen zijn gevonden, heeft het ziekenhuis voor de afdelingen intensive en medium care een opname en uitplaatsingsstop van 48 uur ingesteld. In de praktijk betekent dit dat er tot donderdagavond niemand wordt opgenomen of ontslagen van die afdelingen.

Dat opnamestop betekent ook dat ernstig zieke mensen niet op de afdeling spoedeisende hulp terechtkunnen. Zij kunnen immers niet worden overgeplaatst naar de twee gesloten afdelingen.

Brief

Iedereen die sinds 25 januari op één van de twee besmette operatiekamers is geopereerd heeft een brief ontvangen. Het ziekenhuis benadrukt dat de bacterie zelden voor een infectie zorgt en dat er zelden iemand ziek wordt van de bacterie, maar dat het voor een medische behandeling wel van belang is te weten of iemand de resistente variant bij zich draagt.

Wie de resistente bacterie bij zich draagt, heeft speciale antibiotica nodig, schrijft het ziekenhuis in een persbericht. Tijdens de huidige opnamestop intensiveert het ziekenhuis de zoektocht naar de bron van de besmetting.