Politie filmt aanhouding van 'corrupte ambtenaren'

De politie heeft gisteren vijftien verdachten aangehouden voor de handel in illegale invalideparkeerkaarten. En daar zijn filmbeelden van gemaakt.

Na maandenlang onderzoek naar de fraude was gisteren de 'klapdag'. Op beelden is te zien dat een arrestatieteam een van de verdachten thuis aanhoudt. Daarbij was geen breekijzer of geweld nodig. Ook zijn er veertien auto's, waaronder een Porsche, in beslag genomen waarmee gebruik gemaakt werd van de illegaal verkregen invalideparkeerkaarten.

Forse bedragen

De zaak '13Earley' draait om twee ambtenaren van de gemeente die de invalideparkeerkaarten zouden hebben verkocht aan de overige verdachten. 'De zaak is aan het licht gekomen door een interne controle', laat de gemeente weten. De ambtenaren zijn niet alleen aangehouden door de politie, maar ook geschorst door de gemeente.

Volgens Het Parool vroegen de ambtenaren 'een fors bedrag' tot wel duizenden euro's aan hun klanten. Deze contacten zouden zij hebben ontmoet in het uitgaansleven. Met de parkeerkaarten kun je overal in de stad gratis parkeren.