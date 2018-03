Amin Younes: 'Ik heb geen contract met Napoli'

Bij Ajax komt hij weinig meer aan spelen toe en daarom was er sprake van dat Amin Younes in de winter zou overstappen naar het Italiaanse SSC Napoli. Maar die transfer ketste op het laatste moment af, vanwege persoonlijke omstandigheden, zo verklaarde Younes zelf.

In de weken na die afgeblazen transfer waren er geruchten dat Younes wel getekend zou hebben voor een transfer in de zomer. Maar aan die geruchten maakt de vleugelspeler nu een eind. Tegenover het Duitse Sport1 verklaart Younes dat hij geen enkel contract met Napoli ondertekend heeft. 'Ik heb geen voorcontract, noch enig ander contract ondertekend dat mij na 1 juli 2018 bindt aan SSC Napoli. Tot 30 juni 2018 concentreer ik me op mijn club Ajax.'

Meteen doorverkopen

Over de persoonlijke omstandigheden waardoor de transfer in de winter niet doorging, geeft Younes geen opheldering. Maar volgens een Napolitaanse nieuwssite zou de oorzaak liggen in het feit dat Napoli de vleugelspeler deze zomer meteen zou willen doorverkopen. Hij zou al wel een contract hebben ondertekend dat hem voor vijf seizoenen aan de club bindt. De site schrijft dat Younes vier advocaten in de hand heeft genomen om dat contract te ontbinden.

Wel of geen contract bij Napoli, feit is dat Younes bij Ajax op een zijspoor beland is. Afgelopen zondag weigerde hij in de laatste minuut van de wedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen, een invalbeurt. Ten Hag was daar niet van gediend. Younes mag zich de komende twee weken melden bij Jong Ajax.