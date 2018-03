Heracles-schoonmaker debuteert in Arena: 'Niet alleen opruimen, ook kleedkamer schoonmaken'

Zodra de scheidsrechter op 8 april een einde heeft gemaakt aan de wedstrijd Ajax-Heracles, maakt de CCO van de Almeloërs zijn debuut. Dat is Chief Cleaning Officer, oftewel een schoonmaker die met Heracles meereist naar uitwedstrijden om na het duel het uitvak en kleedkamer weer te laten blinken.

Wie zichzelf Chief Cleaning Officer in Almelose dienst mag noemen, is nog niet bekend. De Almeloërs, met schoonmaakbedrijf Asito als hoofdsponsor, roepen geïnteresseerden in een video op zich te melden. Eind maart hopen ze een geschikte schoonmaker te hebben geworven, die vervolgens na de wedstrijd tegen Ajax in de Arena zijn debuut maakt.

'Bij Heracles werken we samen', steekt trainer John Stegeman van wal in de vacaturevideo. 'Op het veld en daarbuiten. Zo vind ik het belangrijk dat we de boel altijd netjes achterlaten. Met name in de kleedkamer, en zeker ook bij uitwedstrijden. En daarom zoeken we samen met onze hoofdsponsor een Chief Cleaning Officer.' Stegeman benadrukt dat je als CCO deel uitmaakt van de club. 'Niet alleen om op te ruimen, maar ook om de kleedkamer schoon te maken.'