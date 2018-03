Moslimdiscriminatie ernstig onderschat: 'Ze hebben de verkeerde vergast'

Lucienne Gena, directeur van het Meldpunt Discriminatie in de regio Amsterdam, maakt zich ernstig zorgen over moslimdiscriminatie in openbare ruimte in de stad. Ze pleit voor een campagne en extra prioriteit bij de politie. 'We nemen iedere discriminatiegrond even serieus', geeft Gena expliciet aan. Maar volgens haar is moslimdiscriminatie al lange tijd een ondergeschoven probleem.

'Wij horen hier van alles. Er wordt gebeld naar een Marokkaans restaurant en gezegd: Ze hebben de verkeerde vergast. Moslima's worden van de fiets getrapt terwijl omstanders staan te kijken', vertelt de directeur strijdbaar. Ook vandaag kwam er weer een heftig voorbeeld naar buiten. Een man uit de Rivierenbuurt komt erachter dat zijn auto is bekrast met de tekst 'kanker moslims'. 'Verschrikkelijk', reageert Gena.

Ten opzichte van andere groepen in de stad hebben moslims weinig belangenbehartigers, meent de directeur. 'De Joodse gemeenschap heeft een sterke lobby en goede belangenbehartigers. Dat geldt ook voor de lhbt-groep in de stad', vertelt ze. 'Moslims hebben dat niet.' Gena wil daarom dat er extra prioriteit komt bij de politie in de stad. 'Stel beelden veilig, er hangen in iedere straat camera's. Daarnaast moet iedere aangifte worden opgenomen.'

Gemeentelijk beleid

Uit het jaarverslag van het meldpunt, dat vandaag werd overhandigd aan de gemeente, blijkt dat het aantal discriminatiemeldingen met 25 procent is gestegen. Dat kan volgens de directeur ook te maken hebben met een grotere meldingsbereidheid.

Het wederzijds respect en de onderlinge samenhang zijn volgens haar weggeëbd uit de Amsterdamse samenleving. 'Laten we beginnen met elkaar groeten: goedemorgen, goedemiddag', roept Gena op. 'Thuis mag je je mening over van alles ventileren. In de openbare ruimte is dat niet wenselijk, we moeten met elkaar kunnen samenleven.'