AT5's Spindocters zien Job Cohen in PvdA-filmpje: 'Damsko? Dat zou hij zelf nooit zeggen'

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart word je doodgegooid met posters, slogans, spotjes en leuzen van politieke partijen. In AT5’s Spindoctors halen Roelf Jan Duin en Erik van Bruggen al die campagne-uitingen door de mangel. Vandaag moet het PvdA-campagnefilmpje met oud-burgemeester Job Cohen het ontgelden.

'Ach, er gaat iemand voorlezen', zegt Roelf Jan Duin als hij ziet dat Cohen zijn bril opzet. Hij moet lachen als de oud-PvdA politicus het woord Damsko uitspreekt. 'Waar ik me niets bij kan voorstellen is dat ze ervoor kiezen om hem met een leesbril op en een iPad een slaapverwekkende tekst voor te laten lezen, die al begint met Damsko. Dat is natuurlijk iets wat hij helemaal nooit zou zeggen.'

'Gelukkig hebben we dit heerlijke filmpje nog'

Erik van Bruggen is positiever over het filmpje, hij vindt het filmpje mooi gemaakt. 'De stem van die man is vertrouwenwekkend, ondanks dat hij nationaal niet erg gelukt is, hebben Amsterdammers nog wel warme gevoelens bij Cohen.' Maar volgens Van Bruggen is het risico wel dat de PvdA teruggrijpt op het oude, terwijl de partij een nieuwe lijsttrekker heeft: Marjolein Moorman.

Ook een filmpje van Stem van de Straat de partij van Steve Brown komt voorbij, waarbij het voornamelijk gaat over de 'rat in pak-corruptie'. Wanneer een volkszanger het campagnelied inzet, kan Duin zijn lach niet inhouden. 'Ja, dit is pure cult. Dat maakt lokale verkiezingen natuurlijk ook leuk, dat er wat te lachen valt. Je mag niet hopen dat deze meneer in de gemeenteraad komt, dat zal ook niet gebeuren. Maar gelukkig hebben we dan wel nog dit heerlijke filmpje.'

Kijk hier de hele aflevering van Spindoctors: