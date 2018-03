Vrouw spoort gestolen iPhone zelf op: 20-jarige verdachte aangehouden

Een vrouw heeft afgelopen nacht haar eigen iPhone opgespoord nadat haar tas was gestolen in een horecazaak in het centrum. De 20-jarige verdachte is aangehouden.

De vrouw had een track & trace app op haar mobiel, waardoor ze kon zien hoe haar telefoon zich verplaatste door de stad. Daarnaast had ze een slotenmaker om hulp gevraagd om haar woning weer in te kunnen. Vervolgens reden zij samen naar de locatie waar de vermoedelijke iPhonedief zou zijn. Daar schakelden de politie in.

De vrouw herkende haar eigen tas, waarna de 20-jarige Italiaanse man door de politie werd aangehouden. In zijn bezit had hij de telefoon van de vrouw en haar tas met spulletjes.

De verdachte zit ingesloten.