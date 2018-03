Gratis kraanwater voor bezoekers bij meerdere Amsterdamse organisaties

Meerdere Amsterdamse organisaties bieden hun bezoekers gratis water aan met watertappunten. Bij deze instellingen worden tappunten geplaatst in de openbare ruimten, zodat bezoekers hier vrijblijvend gebruik van kunnen maken.

Onder het motto 'I am a'dam good water' doet het Koninklijk Theater Carré, Het Scheepvaartmuseum, NEMO, de Universiteit van Amsterdam, Ons' Lieve Heer op Solder en de gemeente Amsterdam hier aan mee.

Het initiatief kwam van Carré, die onlangs aan Waternet vroeg om een tappunt te plaatsen binnen hun gebouw. Ondertussen ontwikkelde Carré flesjes die worden gerecycled in een Zero Waste Lab. Vervolgens sloten andere partners aan.

Waternet steunt het initiatief graag, omdat het volgens hen niet logisch om flessenwater te laten vervoeren door vrachtwagens. 'Goed drinkwater komt gewoon uit de kraan en via tappunten voorkomen we een hele berg plastic afval', aldus directeur Roelof Kruize. Als het aan hem ligt, staan er komend jaar 500 tappunten in de openbare ruimte.

Op 16 maart opent wethouder Eric van der Burg het eerste watertappunt in de Stopera.